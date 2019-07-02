شقيقة الإعلامية المصرية ريهام سعيد تكشف حقيقة مرضها

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 11:06 مساء

كشفت رانيا شقيقة الإعلامية المصرية ريهام سعيد حقيقة مرضها مؤكدة أن هناك الكثير من الأخبار المغلوطة المنتشرة عنها.

وكتبت رانيا على صفحتها بموقع «فيسبوك» أن ريهام سعيد «مصابة بميكروب شديد في الأنف من الداخل والقلق من أن يصل إلى العين والمخ».

وأشارت رانيا إلى أن شقيقتها «خضعت لعملية جراحية وتتلقى علاجًا مكثفًا، وإذا لم يكن هناك تحسن ستسافر للعلاج في الخارج».

وأكدت رانيا أن ريهام سعيد «ليست مصابة بمرض في الجلد يؤدي إلى تساقطه كما قيل»، وطالبت الجميع بـ«عدم تأليف الأخبار ومراعاة أسرتها وأولادها، والدعاء لها لتمر محنتها بسلام».

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