«‬‬فراغ في فصل خامس» تفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي بالأردن

اختتام مهرجان رم المسرحي (فيسبوك)

فازت مسرحية «‬‬فراغ في فصل خامس» بجائزة أفضل عرض في مهرجان رم المسرحي الذي أسدل الستار الإثنين في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمّان.

كما فاز العرض بجائزتي أفضل إخراج وذهبت إلى الحاكم مسعود، وأفضل موسيقى ومؤثرات صوتية وذهبت لعبدالرزاق مطرية، وفقًا لوكالة «رويترز».

تنظم المهرجان نقابة الفنانين الأردنيين بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في إطار المبادرة الإقليمية لتأسيس مهرجان مسرحي في كل بلد عربي، وتتكفل الهيئة بقيمة الجوائز التي تبلغ 16 ألف دولار.

وحصل عرض «بحر ورمال» للمخرج عبدالسلام قبيلات على جوائز أفضل سينوغرافيا وأفضل تأليف وأفضل ممثلة دور ثاني وذهبت لحياة جابر، وأفضل ممثل دور أول وذهبت إلى رشيد ملحس.

كما حصل عرض «الجنة تفتح أبوابها متأخرة» للمخرج يحيى البشتاوي على جائزتي أفضل ممثلة دور أول وذهبت إلى أريج دبابنة، وأفضل ممثل دور ثاني وذهبت إلى حيدر كفوف.

ويستقي المهرجان اسمه من وادي رم أو «وادي القمر» في جنوب الأردن والمدرج بقائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو».