الموعد النهائي لتقديم الأفلام في «منصة الجونة السينمائية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 02:57 مساء
الفائزون بجوائز «منصة الجونة السينمائية» العام 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

تبقى لدى صناع الأفلام الراغبين في تقديم أفلامهم لمنصة الجونة السينمائية، في مرحلة ما بعد الإنتاج، أسبوع واحد فقط. حيث إن الميعاد النهائي للتقدم بالأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، هو منتصف ليل 10 يوليو 2019.

منصة الجونة السينمائية، هي فعالية موجهة لصناعة السينما، بغرض دعم، وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لهم. تقدم منصة الجونة السينمائية، برنامجين للسينمائيين الراغبين في المشاركة والتعلم، وهما: منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي. 

منطلق الجونة السينمائي، هو مختبر لتطوير مشاريع الأفلام، وللإنتاج المشترك، يهدف إلى تمكين صناع الأفلام العرب من منتجين ومخرجين، يعملون على مشاريع سينمائية في مرحلة التطوير، أو أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، عن طريق توفير الدعم الإبداعي، والمالي اللازم لهم. 

ستُفحص الطلبات المُقدمة، قبل التاريخ الموضح أعلاه، بواسطة لجنة سينمائية متخصصة، مُعينة من قِبل مهرجان الجونة السينمائي، وسيتم اختيار المشاريع المقبولة بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًا.

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