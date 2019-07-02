بالصور: افتتاح معرض لفنانين سوريين وأتراك

من معرض الفن التشكيلي «ثقافتان بأربعة ألوان» (خاص لـ بوابة الوسط)

أقام الفنانان السوريان عبداللطيف الجيمو وخيام زيدان، بالاشتراك مع الفنانين التشكيليين التركيين حوري كيريش وقدير عبلك، معرضًا مشتركًا للفن التشكيلي، حمل عنوان «ثقافتان بأربعة ألوان».

ولاقى المعرض الذي أقيم في العاصمة التركية اسطنبول اهتمامًا واسعًا من قبل وسائل الإعلام العربية والتركية والسورية، ومتابعة جماهيرية ورسمية، حيث حضر رئيس وقف أمراض سرطان الثدي جان كوربوز، وعدد من أعضاء بلدية اسطنبول، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال العرب والفنانين التشكيليين العرب والأتراك، وفقًا لبيان.

وعبر مهند المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة «دامسكو» التي رعت المعرض، عن فخره بهذه البادرة الرائعة التي تعتبر الأولى من نوعها، مشيدًا بالاهتمام الإعلامي والجماهيري الواسع الذي ناله المعرض.

وأضاف في تصريحات خاصة: «أسعدني كثيرًا النجاح الكبير الذي حققه معرض (ثقافتان بأربعة ألوان).. نحن دائمًا ندعم الفن والفنانين ونولي اهتمامًا كبيرًا للمشاريع الفنية التي تحمل رسالة واضحة، ونحاول تشجيعها وتطويرها باستمرار».

ويشارك الفنان عبداللطيف الجيمو في المعرض بخمسة أعمال تربط مشاعره المختلطة بين فترتي تواجده في سورية وتركيا، والتي اعتبرها «منطقة تحتوي على أثر من الناحية الفكرية ومجموعة من المفاهيم والقيم، وتذهب للشكل أيضًا».

من معرض الفن التشكيلي «ثقافتان بأربعة ألوان» (خاص لـ بوابة الوسط)

من معرض الفن التشكيلي «ثقافتان بأربعة ألوان» (خاص لـ بوابة الوسط)

من معرض الفن التشكيلي «ثقافتان بأربعة ألوان» (خاص لـ بوابة الوسط)