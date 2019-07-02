كيم كارداشيان تتخلى عن اسم كيمونو لعلامتها التجارية

كيم كارداشيان تتخلى عن اسم كيمونو لعلامتها التجارية (ارشيفية:انترنت)

قالت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، الإثنين، إنها ستعيد تسمية خط إنتاج جديد لملابس داخلية، كانت قد دشنته باسم كيمونو، بعد أن قال يابانيون إن استخدام الكلمة لتوصيف الملابس الداخلية «يفتقر إلى الاحترام».

وقالت كارداشيان إنها أعلنت عن خط الإنتاج الجديد لمشدات الجسم في يونيو بحسن نية، وإنها ممتنة لردود الفعل التي وصلتها، وفقًا لوكالة رويترز.

وكتبت على تويتر قائلة «التعددية والشمولية يدخلان في صميم علاماتي التجارية ومنتجاتي وبعد تفكير ملي سأدشن خط مشدات الجسم تحت اسم جديد».

وتعني الكلمة في اليابانية «الأشياء التي تلبس» وتشير إلى أثواب بطول الجسم مع أحزمة يرتديها الناس في المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف والجنازات.

وأثار استخدامها الكلمة والتقدم بطلب لتسجيلها كعلامة تجارية استياء الكثيرين.