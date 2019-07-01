بالصور: تشييع جنازة عزت أبو عوف من السيدة نفيسة

الفنانة مها أبو عوف في جنازة شقيقها عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

شيعت بعد صلاة ظهر الإثنين، جنازة الفنان المصري عزت أبوعوف، وذلك من مسجد السيدة نفيسة (شرق القاهرة) بحضور عدد من نجوم الفن.

وحضرت الجنازة وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنانون خالد النبوي ويسرا اللوزي ومحمد مرزبان وأشرف زكى ومحمد ثروت وخالد سرحان وكاملة أبوذكرى ومنير مكرم والمخرجة كاملة أبو ذكرى ومحمد العدل، وغيرهم.

ورحل أبو عوف صباح الإثنين، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع كبير مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة التي مكث بها نحو شهر ونصف.

جنازة الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة (تصوير: مصطفى مرتضى)

المخرج وائل فهمي عبدالحميد يواسي شقيقات النجم الراحل (تصوير: مصطفى مرتضى)

خالد النبوي يتوسط خالد عبدالجليل وأحمد صقر (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة (تصوير: مصطفى مرتضى)

وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم في جنازة الفنان عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة (تصوير: مصطفى مرتضى)

الفنان محمد ثروت في جنازة الفنان عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة (تصوير: مصطفى مرتضى)

المخرج عمرو عرفة في جنازة الفنان عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

المخرجة كاملة أبو ذكري في جنازة الفنان عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

الفنان منير مكرم في جنازة الفنان عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة (تصوير: مصطفى مرتضى)

الفنانة دينا في جنازة الفنان عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

الفنانة يسرا اللوزي في جنازة الفنان عزت أبو عوف (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة (تصوير: مصطفى مرتضى)