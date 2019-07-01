«توي ستوري 4» يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 11:10 صباحا
توم هانك أمام ملصق لفيلم توي ستوري4 وهو أعار صوته لشخصية وودي (أ ف ب)

تصدر فيلم «توي ستوري 4» شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققًا 57,9 مليون دولار على ما ذكرت شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق هذا الجزء الرابع من مغامرات الشريف وودي وباز من إنتاج «بيكسار» حتى الآن إيرادات بلغ مجموعها 236,9 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا إضافة إلى 259 مليونًا في الخارج، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب «أنابيل كامز هوم» محققًا 20,4 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء الفيلم الرومانسي الفكاهي «يسترداي» بإيرادات بلغت 17 مليون دولار.

أما المركز الرابع فذهب إلى فيلم «علاء الدين» من بطولة ويل سميث ومينا مسعود وناومي سكوت وحقق 9,3 مليون دولار، واحتل المركز الخامس «ذي سيكريت لايف أوف بيتس 2» محققًا 7,1 مليون دولار.

وفي ما يأتي باقي الأفلام في هذا التصنيف:

6- «من إن بلاك: إنترناشونال» مع 6,6 مليون دولار.

7- «أفنغرز: اندغايم» مع 5,5 مليون دولار.

8- «تشايلدز بلاي» مع 4,3 مليون دولار.

9- «روكيتمان» مع 3,9 مليون دولار.

10- «جون ويك: تشايتر 3 - بارابيلوم» مع 3,2 مليون دولار. 

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