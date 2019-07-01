وفاة عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

توفي عزت أبو عوف عن عمر ناهز 74 عامًا (أرشيفية: الإنترنت)

توفي الفنان المصري عزت أبو عوف في الساعات الأولى من صباح الإثنين، عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة.

ونُقِل أبو عوف إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث كان يعاني من مشاكل فى الكبد والقلب. وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة (شرق القاهرة).

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير عزت أبوعوف، وأشارت النقابة في بيان لها، أنه كان نموذجًا للفنان المحترم والخلوق، وكان رمزًا من رموز الفن المصري وسيظل.

ولد عزت أبو عوف في حي الزمالك (وسط القاهرة)، في 21 أغسطس العام 1948م، وشغل منصب رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

وكانت بداياته مع فرقة «فور إم» التي ساهمت في شهرته بجوار أخواته البنات، كما سطع من خلال العديد من البرامج الحوارية التلفزيونية التي استغل خلالها شعبيته الجارفة وسط فناني مصر، وكانت بدايته مع التمثيل في مطلع التسعينات، شارك مع عمرو دياب في فيلم «أيس كريم في جليم»، كما شارك في فيلم «إسماعيلية رايح جاي» بشخصيته الحقيقية.