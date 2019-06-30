إلتون جون يشارك للمرة الأولى بمهرجان مونترو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 03:44 مساء
إلتون جون يشارك للمرة الأولى بمهرجان مونترو (أرشيفية:انترنت)

قدم المغني البريطاني إلتون جون مشاركته الأولى في مهرجان مونترو لموسيقى الجاز في سويسرا خلال جولة موسيقية أعلن أنها ستكون الأخيرة، وأنهى الحفل برسالة تدعو للحب والتسامح.

وافتتح جون حفله الذي استغرق ساعتين ونصف الساعة بأغنية «بيني آند ذا غيتس» ثم أغنيات شهيرة له من أوائل السبعينات منها «تايني دانسر» و«روكت مان» و«يور سونغ»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال جون (72 عامًا) أمام حشد مؤلف من نحو 15 ألفًا من معجبيه السبت «لطالما أردت أن أشارك في هذا المهرجان لسنوات، كنت أشاهده على الأقراص المدمجة وعلى التلفزيون، لم أظن أبدًا أنني سأشارك فيه، إنه لشرف أن أكون هنا».

وتضمن الحفل الموسيقي الكثير من الأغنيات التي ارتبطت باسم إلتون جون مثل «سوري» و«ساموان سيفد ماي لايف تونايت» و«كاندل إن ذا ويند» بمشاركة أعضاء مخضرمين في فرقته، من بينهم عازف الإيقاع نايجل أولسون وعازف الغيتار جون جورجينسون.

وافتتح المغني البريطاني ستينغ النسخة الثالثة والخمسين من المهرجان الجمعة، ومن بين النجوم الآخرين المشاركين بالمهرجان الذي يستمر حتى 13 يوليو النجمة جانيت جاكسون والعازف تشيك كوريا.

وقال جون الجمعة إنه يشعر باستياء شديد بسبب تصريح أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال فيه إن القيم الليبرالية أصبحت بالية وترفضها أغلب الشعوب في الدول الغربية.

كما اتهم بوتين بالنفاق لقوله إنه يريد أن يرى المثليين والمتحولين جنسيًا سعداء، وذلك بعد تقارير عن حذف الرقابة في روسيا مشاهد جنسية مثلية من فيلم «روكت مان» المستوحى من حياة جون.

وقال جون لمعجبيه السبت «سئمت من الكراهية والعنصرية ورهاب المثلية، سئمت بشدة ممن يدعون أنهم متدينون وقريبون من الرب وهم بعيدون جدًا عنه، علينا احترام بعضنا بعضًا، نحتاج إلى أن نحتوي الجميع حتى وإن كنا لا نتفق مع بعضنا البعض».

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