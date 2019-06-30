هاني شاكر يستعد لإحياء حفله الثاني في السعودية

بوستر حفل هاني شاكر في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الفنان المصري هاني شاكر لإحياء حفل غنائيّ مساء الجمعة 5 يوليو بالمسرح الروماني في مدينة جدة السعودية.

من المقرر أن يقدم هاني خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه «أمرك» و«وعد مني» و«يارتني» و«نسيانك صعب أكيد» و«ياريتك معايا» و«لو بتحب» و«جانا الهوا» و«لسه بتسألي» و«علي الضحكاية» و«بعد حبك» و«تعالوا» و«غلطة».

يقام الحفل برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة عبدالله مخارش مشرف الفعاليات الغنائية في السعودية.

والحفل من تنظيم عبدالله أبو الجدايل وعبدالله دنبر، ومن الجانب المصري تامر عبدالمنعم.