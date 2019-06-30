اختتام الدورة 16 لمسابقة تشايكوفسكي الموسيقية

اختتام الدورة السادسة عشرة من مسابقة تشايكوفسكي الموسيقية العريقة (أ ف ب)

اختتمت الدورة السادسة عشرة من مسابقة تشايكوفسكي الموسيقية الملقّبة بـ«الألعاب الأولمبية الموسيقية» التي تقام كلّ أربع سنوات في موسكو بتوزيع جوائز فئاتها الست.

وشارك 25 عازفًا في دورة العام 2019 وأقيمت الاختبارات من 17 إلى 27 يونيو في القاعة الكبيرة في معهد تشايكوفسكي للموسيقى في موسكو، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي لها الحدث، ووفقًا لوكالة فرنس برس.

وفاز العازف الشاب ألكسندر كانتوروف في فئة العزف على البيانو، ليصبح أول فرنسي يكافأ بهذه الجائزة، وفي فئة العزف على الكمان، كانت الجائزة من نصيب الروسي سيرغي دوغادين، فيما كوفئ الأميركي زاتومير فانغ في فئة العزف على التشيلو.

وكرّمت الروسية ماريا باراكوفا في فئة الغناء، في حين كانت هذه الجائزة عند الرجال من نصيب اليوناني ألكسندروس ستافراكاكيس. وفي فئة آلات النفخ النحاسية، كرّم عازف البوق الصيني يون جنغ وعازف الترومبون الروسي أليكسي لوبيكوف. وكوفئ عازف الفلوت الروسي ماتفي ديمين في فئة آلات النفخ.

وتقام هذه الفعاليات التي وصفها وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي بـ«الألعاب الأولمبية الموسيقية»، كلّ أربع سنوات، وكرّمت عدّة عازفين أجانب في فئة العزف على البيانو من بينهم الأميركي فان كليبورن خلال دورتها الأولى العام 1958 في خضمّ الحرب الباردة، لكنها المرة الأولى التي تمنح فيها هذه الجائزة إلى فرنسي.