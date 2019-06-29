«نور» يكشف استغلال الإرهابيين للشباب العربي

نور قطامش في كواليس فيلم «نور» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان المصري الشاب نور قطامش من تصوير فيلمه القصير بعنوان «نور» مع المخرج محمد يوسف ومدير التصوير الإيطالي فريدريكو كورنو.

ويجسد نور شخصية «أسعد» الذي يتعرض لاستغلال بعض العناصر الإرهابية لظروفه المعيشية ليشاركهم في تنفيذ عمليات تفجير تستهدف الأبرياء والمدنيين من أبناء وطنه.

«نور» فيلم قصير تراجيدي تشويقي يجسد بطولته نور قطامش، وتأليف شريف عبده وهو إنتاج مصري - أميركي للمخرج محمد يوسف وتم تصويره مع الإيطالي فريدريكو كورنو بعدد من المواقع بين مصر الجديدة ومدينة 6 أكتوبر وأحد المصانع بمنطقة إمبابة.

ومن المقرر أن ينافس العمل على جوائز الدورة الثالثة لمهرجان «الجونة السينمائي» المقبل في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر.

