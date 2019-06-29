ممثل أميركي يطلب كف ملاحقته في قضية تحرش

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 10:02 صباحا
الممثل الأميركي كوبا غودينغ جونيور خلال العرض الأول لفيلم «روكيت مان» في نيويورك في 29 أيار/مايو 2019 (أ ف ب)

خلال جلسة أمام محكمة في مانهاتن، الأربعاء، طلب الممثل الأميركي، كوبا غودينغ جونيور، المتهم في نيويورك بملامسة امرأة من دون رضاها، بإنهاء الملاحقات في حقه.

ولم تتخذ القاضية كيشيا إيسبينال قرارا فوريًا، طالبة من مكتب المدعي العام ردًا مكتوبا بحلول 17 يوليو قبل جلسة جديدة محددة في 14 أغسطس، على ما أفاد مكتب المدعي العام في مانهاتن، وفق «فرانس برس».

وأكد محامي كوبا غودينغ جونيور الحائز جائزة أوسكار كأفضل ممثل بدور ثانوي، سنة 1997، عن دوره في «جيري ماغواير»، أن صورًا مأخوذة من كاميرات مراقبة تظهر بوضوح أن موكله ليس مذنبًا، وهو سلّم نسخة من هذه الصور إلى القاضية وفق قناة «سي بي أس» التلفزيونية الأميركية.

وأكد المحامي مارك هيلر أيضًا أنه من شأن الاستمرار في عقد جلسات، وحتى إقامة محاكمة تقويض مشاريع الممثل السينمائية.

وقدمت المدعية العامة جينا لونغ من ناحيتها إفادة للمدعية، التي لم يُكشف اسمها، تؤكد فيها أن الممثل لامس صدرها في إحدى حانات مانهاتن مطلع الشهر الحالي.

وتمتد مسيرة كوبا غودينغ جونيور (51 عامًا) على أكثر من ثلاثة عقود. واشتهر بفيلم «بويز إن ذي هود» (1991)، قبل أن يؤدي أدوارا ثانوية مهمة في التسعينات. وتلحظ قوانين ولاية نيويورك على عقوبة السجن سنة واحدة، في تهم الملامسة غير المرغوب بها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة الحر الأوروبية.. 45 درجة في فرنسا وحرائق في إسبانيا ووفيات جديدة
دولى
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
سياسية تركية معارضة تواجه السجن 17 عامًا بسبب تغريدات «مسيئة»
دولى
وفاة شاب جراء «ضربة شمس» في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة
دولى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية
ليبيا
قنونو يكشف تفاصيل عملية «السيطرة على غريان»
ليبيا
«ستراتفور» الأميركي: استمرار معارك طرابلس لكن يجب الحفاظ على صادرات النفط
ليبيا
استطلاع: غالبية الليبيين يعتقدون أن بلدهم أشبه بالديكتاتورية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطباء السرطان في مرمى الخطر