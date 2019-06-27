مد موعد التقديم لمنصة الجونة السينمائية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 10:53 صباحا
الموعد النهائي الجديد للمنصة ينتهي منتصف ليل 2 يوليو 2019 (أ ف ب)

ترحل الموعد النهائي لقبول طلبات التقديم لمنصة الجونة السينمائية، لمدة أسبوع، ليصبح الموعد النهائي منتصف ليل 2 يوليو 2019. ويمكن لصناع الأفلام الذين يعملون على مشاريع أفلامهم في مرحلة التطوير التقديم قبل ذلك الموعد.

منصة الجونة السينمائية، هي فعالية موجهة لصناعة السينما، بغرض دعم، وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لهم.

تقدم منصة الجونة السينمائية، برنامجين مختلفين للسينمائيين الراغبين في المشاركة والتعلم، وهما: منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي. 

منطلق الجونة السينمائي، هو مختبر لتطوير مشاريع الأفلام، وللإنتاج المشترك، ويهدف إلى تمكين صناع الأفلام العرب من منتجين ومخرجين يعملون على مشاريع سينمائية في مرحلة التطوير، أو أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، عن طريق توفير الدعم الإبداعي، والمالي. 

تُفحص الطلبات المُقدمة، قبل التاريخ الموضح أعلاه، بواسطة لجنة سينمائية متخصصة، مُعينة من قِبل مهرجان الجونة السينمائي، وسيتم اختيار المشاريع المقبولة بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًّا.

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