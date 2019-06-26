مهارات كتابة التقارير في ورشة «وهبي البوري»

من أجواء الورشة (بوابة الوسط)

اختتمت بمركز وهبي البوري الثقافي، صباح الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «مهارات إعداد وكتابة التقارير والمذكرات والمراسلات الإدارية»، للمدرب الدولي الدكتور، محمد الفاخري.

واستمرت الورشة على مدي يومين، واشتملت على تقديم العديد من المحاور حول: «ماهو التقرير؟/ كيفية كتابة التقارير/ أهداف كتابة التقارير» وغيرها من المحاور، التي من شأنها مساعدة الموظفين في اتباع الطرق السليمة لكتابة التقارير والمراسلات.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة قسم التدريب والتطوير بمكتب الإعلام والثقافة بنغازي، والتي تهدف إلى تطوير مهارات موظفي المكتب والأقسام ذات العلاقة والأفراد المهتمين من خارج المكتب.

من أجواء الورشة (بوابة الوسط)