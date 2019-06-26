«أفنجرز: أندغايم» بنسخة موسعة في السينما الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 02:53 مساء
بري لارسون خلال العرض الأول لفيلم «أفنجرز: أندغايم» (أ ف ب)

أعلنت «مارفل» عن خططها لإعادة إطلاق فيلم «أفنجرز: أندغايم» مع مضامين إضافية في صالات العرض فيما اقترب هذا الفيلم من تحطيم الرقم القياسي لأكثر الأعمال درًا للإيرادات في تاريخ السينما.

وحصد «أفنجرز: أندغايم» 2,749 مليار دولار حول العالم وفقًا لشركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، متخلفًا عن فيلم «أفاتار» وهو أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما بحوالي 40 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

لكن تأمل «مارفل» في جذب محبي سلسلة «أفنجرز» إلى مشاهدة «أندغايم» للمرة الأخيرة في الصالات ابتداء من الجمعة مع «مشهد محذوف غير مكتمل» ومقدمة فيديو جديدة للمخرج أنطوني روسو.

يقول بول دير قره بيديان الخبير في شركة «كومسكور»، «إذا نجحوا في الحصول على اهتمام كاف وبقي الفيلم لمدة طويلة في السينما»، فإن «أفنجرز: أندغايم» قد يحطم الرقم القياسي لفيلم «أفاتار».

وأشار إلى أن الهدف من هذه النسخة الموسعة أيضًا هو المساعدة في الترويج لفيلم «مارفل» المقبل «سبايدر-مان: فار فروم هوم».

وما زال «أفنجرز: أندغايم» يعرض في 985 صالة في أنحاء أميركا الشمالية حتى عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وكسب مليوني دولار إضافية.

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