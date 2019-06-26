بيل كوسبي يستأنف على حكم إدانته بالاعتداء الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 11:27 صباحا
بيل كوسبي لدى وصوله إلى المحكمة في مدينة نوريستاون بولاية بنسلفانيا، 24 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

تقدم الممثل الأميركي بيل كوسبي الذي يمضي عقوبة بالسجن لثلاث سنوات ونصف السنة، الثلاثاء بطلب استئناف لحكم الإدانة الصادر بحقه بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة قبل 15 عامًا.

وقال أندرو ويات الناطق باسم الممثل إن هذا الاستئناف «خطوة مهمة لضمان محاكمة كوسبي أمام محكمة عادلة ومحايدة»، وفق «فرانس برس».

وأضاف في بيان «الدستور يكفل هذا الحق لكوسبي ولكل أميركي، وهو متشوق لإحقاق العدالة في الاستئناف».

بيل كوسبي (81 عامًا)، هو من أبرز وجوه الشاشة الأميركية ولطالما جسّد صورة الأب المثالي في أدواره، وأدين في أبريل 2018 من جانب قاض في بنسلفانيا بتهمة تخدير أندريا كونستاند البالغة 46 عامًا حاليًّا والاعتداء عليها جنسيًّا.

وبقي كوسبي حتى سنوات قليلة من الرموز الأخلاقية في بلده، خصوصًا بعد المسلسل الشهير «ذي كوسبي شو»، كما أنه كان من أبرز الناشطين في سبيل الحقوق المدنية للسود.

لكن الاتهامات بالاعتداء الجنسي التي وجّهتها إليه نحو ستين امرأة أودت بسمعته. وسقطت كل تلك الاتهامات بمرور الزمن ما عدا قضية كونستاند.

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