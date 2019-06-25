مادونا وسبيرنغستين في صدارة قائمة أفضل الألبومات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 04:28 مساء
هذه هي المرة الأولى منذ العام 1985 التي يتصدر فيها الفنانان هذه القائمة سويا (أ ف ب)

تصدّرت النجمة العالمية مادونا والمغني بروس سبيرنغستين المرتبتين الأولى والثانية في قائمة أكثر الألبومات مبيعا في الولايات المتحدة.

واحتلّ ألبوم مادونا «مدام إكس» المركز الأول على قائمة بيلبورد 200 الموسيقية فيما حل ألبوم سبرينغستين «ويسترن ستارز» ثانيا، وفق «فرانس برس».

وهي المرة الأولى منذ العام 1985 التي يتصدر فيها الفنانان هذه القائمة سويا. ففي ذلك العام، احتل ألبوم سبرينغستين «بورن إن ذي يو إس إيه» المرتبة الأولى وجاء ألبوم مادونا «لايك إيه فيرجن» في المركز الثاني.

ويعود الفضل في نسبة المبيعات المرتفعة لألبوم «مدام إكس» إلى استراتيجية العروض المعززة التي يلجأ إليها فنانون أبرزهم كايتي بيري وتايلور سويفت لزيادة مبيعات ألبوماتهم.

ورغم ذلك، تفوق «ويسترن ستارز» على «مدام إكس» في أستراليا وبريطانيا.

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