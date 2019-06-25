ملحم زين في مؤتمر ألبومه الجديد: التمسوا العذر لميريام فارس

ملحم زين أثناء مؤتمر إطلاق ألبومه الجديد (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق المطرب اللبناني ملحم زين ألبومه الجديد «ملحم زين ٢٠١٩» داخل أحد المنتجعات في شمال لبنان، مؤكدًا أن الهدف من إقامة هذا المؤتمر في منطقة شمال لبنان، وقبل ساعات من حفله في مهرجانات طرابلس الدوليّة هو رسالة محبّة وفرح كي نمنع ظلام الإرهاب من أن يسيطر في هذه المنطقة من البلاد.

وعن تصريحات زميلته الفنّانة ميريام فارس التي قالت فيها إنّ متطلباتها أصبحت ثقيلة على مصر، ولذلك لم تعد تحيي فيها الحفلات كما في السابق، قال ملحم: «هناك مثل يقول التمس لأخيك سبعين عذرًا، فلنجد الأعذار دائمًا في المناطق الإيجابية».

ووجّه زين خلال مؤتمر إطلاق ألبومه الجديد التحيّة لصاحب شركة «دابل إيت بروداكشن» منظّم المهرجانات والحفلات ميشال حايك، شاكرًا إياه على حسن تنظيم المؤتمر الصحفي، ومعتبرًا إياه أخًا عزيزًا ومفضلًا تربطه به صداقة مميزة ملؤها المحبة والاحترام.

وعن ألبومه الجديد قال المطرب اللبناني: «يتضمّن الألبوم خمس أغنيات، وهذه خطوة مقصودة، فالتركيز على خمس أغنيات أفضل من أن أقدّم 12 أغنية، ينتشر بعضها، ويُظلم بعضها الآخر، كما حصل في ألبومي الأخير حيث ظُلمت الأغاني التي حملت توقيع الموسيقار الراحل ملحم بركات، وكذلك أغنية (متل وراق الخريف) التي أعتبرها من أجمل ما غنيت، أكان على صعيد الموسيقى، أو التوزيع، ولكنّها لم تأخذ قسطها من الانتشار».

وأضاف ملحم: «أعتبر هذا الألبوم بصمة أولى في مشوار التغيير، فلا يمكن أن أقدّم تغييرًا كاملًا بين ليلة وضحاها، ولا يمكنني أن أترك اللون الشعبي أو الطرب الشعبي إلى مكان آخر نقدّم فيه اليوم أغنية من نوع يُسمّى Future Base، أي الموسيقى المركّبة التي لا تحمل هويّة معيّنة، وبالتالي أقدمتُ على مجازفة، ولكنّها وصلت إلى الناس».