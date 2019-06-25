سفير ألمانيا يزور «تاناروت» ويشيد بإبداعات الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 01:48 مساء
سفير ألمانيا في ليبيا، أوليفر أوفتشا، يزور تجمع تاناروت للإبداع في بنغازي (فيسبوك)

زار سفير ألمانيا في ليبيا أوليفر أوفتشا، الثلاثاء، تجمع تاناروت للإبداع الفني في مدينة بنغازي، ونشر صورًا له من الزيارة، ظهر فيها مع عدد من الفنانين الشباب، كما اطلع على عدد من اللوحات، واستمع إلى الموسيقى هناك.

وكتب السفير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «الثقافة تربط، فالفنون تجسد الأفكار والعواطف بشكل مبدع.. شكرًا على حفاوة الاستقبال وعلى الفن والموسيقى المؤثرين».

وفي سياق متصل، كتب التجمع على صفحته في «فيسبوك»: «في إطار اهتمام السفارة الألمانية في ليبيا بالأنشطة الثقافية والمؤسسات الناشطة في هذا المجال، تشرفنا اليوم بزيارة سعادة السفير أوليفر أوفتشا سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا وسعادة السفير السابق كريستيان بوك. حيث تم الحديث عن مناشط تاناروت وخططه المستقبلية، وكل المعوقات التي تواجهه لاستكمال مسيرته على الوجه الأكمل».

وتجمع تاناروت، حسب ما يعرّفه القائمون عليه، هو «خيار مجموعة من المثقفين لديها إصرار على إبعاد الصورة النمطية للمثقف في بلادنا، لديها إصرار على استخدام الأساليب العلمية والعميقة من خلال رؤية نظرية وعملية قادرة على النهوض بالثقافة في مجتمعنا الليبي».

سفير ألمانيا في ليبيا، أوليفر أوفتشا، يزور تجمع تاناروت للإبداع في بنغازي (فيسبوك)
سفير ألمانيا في ليبيا، أوليفر أوفتشا، يزور تجمع تاناروت للإبداع في بنغازي (فيسبوك)
سفير ألمانيا في ليبيا، أوليفر أوفتشا، يزور تجمع تاناروت للإبداع في بنغازي (فيسبوك)
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