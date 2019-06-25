الجزائرية هنادي تنتهي من تصوير «أنواع الوجع»

من كواليس تصوير فيديو كليب «أنواع الوجع» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت المطربة الجزائرية هنادي من تصوير أحدث أغانيها «أنواع الوجع» بطريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج الكندي المصري متيم السراج، تمهيدًا لطرحها عبر الفضائيات والمنصات الإلكترونية المختلفة بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية.

«أنواع الوجع» كتب كلماتها الشاعر الغنائي مخلص أحمد، وهي من ألحان وتوزيع متيم السراج، وإنتاج وتنفيذ شركة «إكس جينريشن إيجيبت».

وقالت هنادي إن فكرة الفيديو كليب مميزة وسنشاهد به تناقض المشاعر التي مرت بها، وأكدت أن اللون الغنائي الذي تقدمه بأغنية «أنواع الوجع» مختلف ولا يقدم كثيرًا، وأنها تريد العودة بشكل قوي ومختلف.

هنادي تنبأت لها الفنانة الكبيرة ذكرى بمستقبل كبير في عالم الغناء، وقالت لها: «صوتك يشبهني، هيكون ليكي مستقبل كبير زي».

وتعود المطربة الجزائرية لعالم الغناء بعد فترة غياب دامت خمس سنوات عن إحياء الحفلات الغنائية، وقدمت عددًا كبيرًا من الحفلات في مصر والمغرب العربي مع كبار نجوم الغناء أبرزهم محمد منير وبوسي وأمينة، وغيرهم.

وتقف هنادي خلال الفترة المقبلة على تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد المقرر أن يضم عدة لهجات عربية، بالإضافة لإمكانية الغناء فيه بلهجات أجنبية، كون هنادى تجيد الغناء بالفرنسية والإنجليزية.

من كواليس تصوير فيديو كليب «أنواع الوجع» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس تصوير فيديو كليب «أنواع الوجع» (خاص لـ بوابة الوسط)