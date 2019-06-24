الفنان رجب العريبي يتعرض لوعكة صحية

تعرض الفنان والمخرج رجب العريبي لأزمة صحية «جلطة دماغية» دخل على إثرها مستشفى بنغازي التخصصي المعروف بـ«1200».

وقال الفنان جمال النويصري لـ«بوابة الوسط»، الأثنين «قمنا بزيارة الفنان العريبي برفقة جمعة الفاخري وخليل العريبي ومحمد المسلاتي ومحمد العنيزي وعبدالحميد الغربي، ووضعه مستقر وخرج من المستشفى ونسعى إلى إيجاد حلول لسفره إلى جمهورية مصر العربية».

يذكر أن الفنان رجب العريبي يشغل منصب مدير راديو «سنابل ليبيا للأطفال»، ومسرح السنابل ببنغازي ويعاني من العديد من الأمراض منها البروستاتة والضغط والسكر».