افتتاح قصر السينما بعد تجديده

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 12:02 مساء
يرأس قصر السينما الفنان تامر عبدالمنعم (أرشيفية: الإنترنت)

تفتتح وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، قصر السينما مساء الخميس، بحضور رئيس القصر الفنان تامر عبدالمنعم وعدد من نجوم الفن. 

الافتتاح يأتي بعد عمليات التجديد والتطوير التي شهدها القصر في العديد من قاعاته المختلفة، ويشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج القصر عن المخرج الراحل حسن الإمام، بالإضافة إلى معرض فن تشكيلي عن الإمام.

وتم إغلاق قصر السينما، الذي يقع في منطقة جاردن سيتي (وسط القاهرة)، العام 2016 بغرض تجديده، كما تم تعيين الفنان تامر عبدالمنعم رئيسًا للقصر في شهر مارس الماضي، وسبق وأن تولى عبد المنعم رئاسة القصر منذ يناير 2006 وحتى يونيو 2011.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 نصائح للحفاظ على إطارات السيارة صيفًا
سيارات
تحالف القوى الوطنية يطلق مبادرة لحل الأزمة
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا والمراحل الانتقالية
كاريكاتير
شاب ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع «فاقدة البصر»
منوعات
تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)
دولى
بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»
رياضة محلية
«فرونتكس» تسجل عملية اتجار بالبشر قرب لامبيدوزا وتوقيف المهربين قبالة الساحل ...
ليبيا
كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ظهور علامة «الإيرباج» في سيارتك