افتتاح قصر السينما بعد تجديده

يرأس قصر السينما الفنان تامر عبدالمنعم (أرشيفية: الإنترنت)

تفتتح وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، قصر السينما مساء الخميس، بحضور رئيس القصر الفنان تامر عبدالمنعم وعدد من نجوم الفن.

الافتتاح يأتي بعد عمليات التجديد والتطوير التي شهدها القصر في العديد من قاعاته المختلفة، ويشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج القصر عن المخرج الراحل حسن الإمام، بالإضافة إلى معرض فن تشكيلي عن الإمام.

وتم إغلاق قصر السينما، الذي يقع في منطقة جاردن سيتي (وسط القاهرة)، العام 2016 بغرض تجديده، كما تم تعيين الفنان تامر عبدالمنعم رئيسًا للقصر في شهر مارس الماضي، وسبق وأن تولى عبد المنعم رئاسة القصر منذ يناير 2006 وحتى يونيو 2011.