«أوبرا بنت عربي» قريبًا على مسرح السلام

بوستر العرض المسرحي «أوبرا بنت عربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت الفنانة وفاء الحكيم، مديرة فرقة «مسرح الشمس» لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح المصري، أن الفرقة تجري البروفات النهائية استعدادًا لافتتاح العرض المسرحي الجديد «أوبرا بنت عربي» المقرر افتتاحه نهاية شهو يونيو الجاري على مسرح السلام بشارع قصر العيني (وسط القاهرة).

ويقول المخرج هشام علي، مخرج العرض، إن المسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما في شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوي القدرات والهمم وغريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات في الشكل، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانًا، ونجوم السيرك القومي وبمشاركة بعض الحيوانات الحية أيضًا.

«أوبرا بنت عربي» بطولة علاء قوقة وماهر محمود ونهاد عبدالفتاح ومحمد السعداوي وهاني عبدالحي وياسمين فرج وشريف غانم، بمشاركة عديد الشباب والراقصين المتخصصين في فنون «هيب هوب» وأبناء فرقة «مسرح الشمس» وأبطال مصر من ذوي القدرات، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء هالة إمام، العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.