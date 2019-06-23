حملة «التراث للجميع» تصل إلى سوسة والأثرون

استمرار فعاليات حملة «التراث للجميع»، التابعة لمصلحة الآثار الليبية (فيسبوك)

زار فريق حملة «التراث للجميع»، التابعة لمصلحة الآثار الليبية، بلدة الأثرون السبت، برفقة مجموعة من المختصين والخبراء.

ونظمت حلقة نقاش في الكنيسة الغربية التي طالها التخريب بين العامين 2014-2018، تناولت إمكانية إعادة ترميمها، ووزعت كتيبات للتوعية والتعريف بأهمية الآثار والتراث الثقافي الليبي، وانضمام 5 شباب كسفراء للتوعية، وفقًا للمكتب الإعلامي للمصلحة.

وضمن الحملة، وصل الفريق إلى مدينة سوسة الليبية، وألتقي شباب المدينة بمقر نادي المنار، ونُظِّمت مجموعة من المناشط التوعوية وفقرات برنامج الحملة.

وتزخر مدينة سوسة بإرث حضاري متنوع، وقدم الخبراء في الحملة تعريفًا بهذا الإرث وتنوعه وكيفية الحفاظ عليه.

استمرار فعاليات حملة «التراث للجميع»، التابعة لمصلحة الآثار الليبية (فيسبوك)