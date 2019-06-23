«رولينغ ستونز» تنطلق في جولة بعد عملية ميك جاغر

مغني رولينغ ستونز ميك جاغر خلال حفل الفرقة في شيكاغو (أ ف ب)

أحيت فرقة «رولينغ ستونز» البريطانية أول حفل لها بعد تعافي مغنيها، ميك جاغر من عملية في القلب، الجمعة في شيكاغو، وبدا الفنان في حال جيدة.

وكان المغني الشهير، البالغ من العمر 75 عامًا، نشر تسجيلًا له على «تويتر» وهو يتمرن للحفل قبل انطلاق الأمسية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وشكرت الفرقة التي تشكلت في العام 1962 الحضور الذي ملأ مدرج «سولدغر فيلد»، وهو ملعب فريق «شيكاغو بيرز» لكرة القدم الأميركية، ويتسع لنحو 60 ألف متفرج، بعد العرض عبر تغريدة في «تويتر».

وهو الحفل الأول في أميركا الشمالية من جولة «نو فيلتر» التي أطلقتها «رولينغ ستونز» العام 2017 وأرجأتها قبل أشهر؛ بسبب الوضع الصحي لجاغر.

وكانت الفرقة أعلنت في مارس إرجاء 17 حفلة كانت مقررة في أميركا الشمالية بين 20 أبريل و29 يونيو، موضحة أن الأطباء منعوا ميك جاغر من القيام بهذه الجولة لأنه يحتاج إلى علاج طبي.

وأكد جاغر بعد ذلك أنه خضع لعملية في القلب ويشعر بتحسن كبير، في تغريدة طمأن فيها محبي الفرقة القلقين على ما ذكرت وسائل إعلامية عدة.

وغرد نجم الروك بعد العملية على تويتر، «شكرًا لكل رسائل الدعم، أشعر بتحسن كبير الآن وأنا في فترة نقاهة، شكرًا أيضًا للطاقم الطبي في المستشفى على عمله الرائع»، وتنتهي هذه الجولة في 31 أغسطس في ميامي بملعب «هارد روك».