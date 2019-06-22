حدث في مثل هذا اليوم : رحيل الفنان عبدالسيد الصابري

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | السبت 22 يونيو 2019, 03:15 مساء
الاستاذ حذيفة الهوني وعبد السيد الصابري وعلى زاقوب

في مثل هذا اليوم منذ اثنين وعشرين عاما رحل عنا ابن إحدى عائلات بنغازي العريقة، المطرب عبد السيد عبد الخالق الصابري، الذي ولد في بنغازي سنة 1924. أصبح في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي أحد كبار الفنانين، كان قد طور إمكانياته وموهبته الفنية بسفره إلى مصر سنة 1941 وظل بها حتى 1943 لدراسة العزف على العود ، وسريعا ما أصبح عازفا ومطربا و ملحنا، ثم رحل إلى إيطاليا لمواصلة دراسته،

    أصبح سنة 1966 موظفا بالسفارة الليبية في روما. وخلال فترة عمله كان متعاونا خدوما لكل من يصل من أبناء وطنه إلى إيطاليا، مما حذا بالفنان مختار الأسود، أن يقول في حلقة تلفزيونية إن عبدالسيد الصابري كان، بسبب ما يقدمه من خدمات لليبيين سفيرا حقيقيا لبلاده. وهناك لم يتوقف نشاطه الفني، إذ سجل عدة أغان في القسم العربي بإذاعة روما، وخاض، أيضا، تجربة سينمائية فمثل تسعة أفلام مع نجوم ونجمات السينما، ويعد أول ممثل عربي يقوم بدور أمام الممثلة الإيطالية العالمية الشهيرة "صوفيا لورين". من أعماله الغنائية المسجلة، والتي اشتهرت في ذلك الوقت: الأغنية، التي ألفها الشاعر عبد الحميد الشاعري: "سافر مازال عيني تريده " التي غناها سنة عام 1957، وهي التي اشتهر بها الفنان سلام قدري بلحن مختلف ولكنه أداها بلحن مختلف.

     والفنان عبد السيد الصابري يعد من الرواد الذين التحقوا بالإذاعة الليبية مبكرا في مجال الغناء، عندما كانت إذاعة بنغازي حينها، في منطقة "رأس عبيده"،  ومن بين أعماله المتميزة في ذلك الوقت أغنيته التي نظمها الشاعر يوسف مصطفى الفيلالي عام 1954 مطلعها " زعم كيف حالك يا بعيد دياره". 

الفنان عبد السيد الصابري
رواد الفن الليبي امام اذاعة طرابلس
من اليمين عبد السلام بوسن وعبد السيد الصابري وعلى زاقوب
الفنان عبد السيد الصابري
بورتريهات للفنان عبد السيد الصابري
ملصق سينمائي
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