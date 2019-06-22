«كحل عربي» يفوز بذهبية مهرجان المونودراما بقرطاج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 يونيو 2019, 11:41 صباحا
من عرض «كحل عربي» السوري (الإنترنت)

منح المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج جائزته الذهبية للمسرحية السورية «كحل عربي»، وهي من بطولة روجينا رحمون وإخراج سوزان.

وأسدل الستار على الدورة الثانية للمهرجان، الجمعة، في تونس وفق «رويترز».

والعرض مدته 45 دقيقة ويحكي قصة فتاة فقدت أسرتها في تفجير انتحاري، لتبقى وحيدة مع الذكريات حائرة بين البقاء في سورية أو الرحيل عنها.

وقدم المهرجان على مدى خمسة أيام 27 عرضًا عربيًا وأجنبيًا، يعتمد كل منها على الأداء الفردي للممثل على المسرح والذي يعتبر أصعب أنواع العروض الفنية.

وتنافس على الجوائز 11 عرضًا من مصر وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وليبيا والأردن والسعودية وسورية والجزائر والمغرب وتونس.

وحصل على المركز الثاني العرض المغربي «طل عليا» بطولة إيمان الإدريسي وإخراج رضوان الإبراهيمي، بينما جاء بالمركز الثالث العرض التونسي «الجدود» بطولة خير الدين بن عمر وإخراج غسان الجديدي.

تشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج والممثل المصري عاصم نجاتي، وعضوية الناقد العراقي حسين علي هارف، والممثل الفلسطيني أحمد أبو سلعوم، وخبير السينوغرافيا الجزائري حمزة جاب الله.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للعرض الإسباني «لا تنساني» بطولة وإخراج ماريا اوبرتو.

تضمن برنامج المهرجان، الذي أقيم برعاية وزارتي الثقافة والسياحة والصناعات التقليدية، ورش عمل في النقد المسرحي والكتابة والمسرح التفاعلي.

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