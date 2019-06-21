المسرح الوطني بنغازي يستعد لمسرحية «فوضى»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 21 يونيو 2019, 10:42 مساء

يستعد أعضاء المسرح الوطني بنغازي بإدارة الفنان حمزة بليبلو لتجارب مسرحية «فوضى» وهي من تأليف أيمن نحول وإخراج عوض الفيتوري.

وقال أيمن نحول لـ«بوابة الوسط» الجمعة «مسرحية فوضى عمل شبابي كوميدي يتحدث ويناقش موضوع الوساطة والمحسوبية».

وأضاف: «تتطرق المسرحية للعديد من المواضيع التي تتمحور في هذا الموضوع وكيف يفضل المسؤول العنصر النسائي على الشباب».

المسرحية بطولة ايمن نحول وعلي العريبي، حمزة القماطي، هويدا الشكري، سفيان بوحجر وعبادي بوشعالة وستبدأ العروض يوم 4 الشهر المقبل من أيام الخميس والجمعة والسبت.

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