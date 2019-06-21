السينما المصرية تستقبل 3 أفلام جديدة

بوستر فيلم «الكنز» (أرشيفية: الإنترنت)

تعرض ثلاثة أفلام مصرية جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل العودة لموسم الصيف السينمائي مرة أخرى.

أول الأفلام التي أعلن طرحها خلال الفترة المقبلة، هو «قهوة بورصة مصر» حيث تقرر عرضه يوم 28 من يونيو الجاري.

وينتمي الفيلم إلى فئة الأفلام ذات البطولة الجماعية، ويتحدث عن المقهى الأشهر في وسط البلد بالقاهرة بمنطقة البورصة المصرية من خلال عدة قضايا وخطوط درامية مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم علاء مرسي وحسن حسني ونجوى فؤاد ولطفي لبيب ورانيا محمود ياسين وشريف باهر ومدحت تيخه وعبدالله مشرف وأحمد صيام وإيناس النجار وصبري عبدالمنعم، ومن إخراج أحمد نور.

الكنز 2

ثاني هذه الأفلام هو «الكنز 2» والذي حدد ميعاد عرضه في الثالث من يوليو المقبل.

ویستكمل «الكنز» في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول.

فيلم «الكنز 2» من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبدالرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري وأحمد رزق وهيثم أحمد زكي وروبي وأمينة خليل وسوسن بدر وهاني عادل وأحمد مالك وعباس أبوالحسن وعبدالعزيز مخيون ومحيي إسماعيل وأحمد حاتم وسارة عبدالرحمن.

الطيب والشرس واللعوب

ثالث هذه الأفلام هو «الطيب والشرس واللعوب» والذي تظهر من خلاله مي كساب بشكلين مختلفين الأول بشعر أحمر طويل، والثاني بإطلالة تعود لفترة التسعينيات.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.

يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله.