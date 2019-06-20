شركة عراقية تسعى لإنتاج مسلسل عربي مشترك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 01:30 مساء
المنتج علي الكاظمي والفنان طارق المرعشلي (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد شركة «أفق بغداد» لإنتاج أضخم مسلسل عربي مشترك وذلك بكاميرا المخرج البريطاني من أصول عراقية محمد سعد على أن يعرض في شهر رمضان من العام المقبل.

وفي تصريحات صحفية أكد المنتج علي الكاظمي أن تحضيرات المشروع بدأت من لندن، كاشفًا أن المسلسل سيصور في ثلاث مدن هي لندن وأبو ظبي ودمشق.

وكشف عن حشد من نجوم الدراما العربية سيتواجدون في المسلسل، منوها بحضور مؤثر للنجم السوري طارق مرعشلي، مضيفًا: «سعيد بتواجد طارق معنا في هذا المسلسل وهو نجم سوري له حضوره المؤثر في الدراما السورية كممثل له اسمه في الدراما العربية».

ويتوجه الفنان طارق مرعشلي خلال أيام إلى لندن للمشاركة في وضع اللمسات الأخيرة للبدء بالمشروع. وقال مرعشلي إنه في غاية السعادة للمشاركة في العمل وبخاصة إلى جانب المنتج علي الكاظمي والمخرج محمد سعد.

وعبّر عن إعجابه الشديد بأداء الشركة المنتجة، مؤكدًا أن المشروع وضع في يد أمينة.

وتمنى نجاحه في تقديم الأفضل كاشفًا عن معرفته المسبقة بحاجة العمل لجهود إضافية خاتمًا بالقول: «المسلسل مسؤولية جديدة بالنسبة لي».

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