بيع مسدس انتحر به فان جوخ بأكثر من 145 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 12:12 مساء
بيع مسدس انتحر به فان جوخ بأكثر من 145 ألف دولار (أرشيفية:انترنت)

بيع المسدس الذي يُعتقد أن الفنان الهولندي فنسنت فان جوخ استخدمه في الانتحار بفرنسا في عام 1890 بمبلغ 130 ألف يورو (145700 دولار) خلال مزاد في باريس الأربعاء.

ويُعتقد أن فان جوخ أطلق النار من المسدس على صدره بعد سنوات عانى فيها متاعب نفسية، وفقًا لوكالة رويترز.

والمسدس من نوع لوفوشو ويعلوه الصدأ وهناك جزء مفقود من مقبضه. وحصل عليه مشتر مجهول الهوية شارك في المزاد عبر الهاتف ودفع فيه أكثر من مثلي أعلى سعر قدره الخبراء في دار درو للمزادات.

وعانى فان جوخ من نوبات من الاضطراب العقلي واكتئاب حاد خلال حياته، وانعكست معاناته كثيرًا على فنه سواء على اللوحات التي رسمها لنفسه أو على أعمال أخرى بارزة مثل لوحة ليلة النجوم ولوحات دوار الشمس.

ومن المعروف أيضًا أنه قطع جزءًا من أذنه اليسرى بشفرة حلاقة أثناء جدال مع زميله الفنان بول جوجان.

وتوفي فان جوخ في أوفير شيرواز قرب باريس في يوليو تموز 1890 وعمره 37 عامًا فقط، بعد مرور أكثر من يومين على إطلاقه النار على صدره في حقل قمح كان قد رسمه سابقًا.

وبدأ البحث عن المسدس في اليوم التالي لوفاته لكن لم يُعثر عليه إلا في الستينيات في نفس الحقل، وعثر عليه مزارع ثم انتهى به المطاف في حوزة امرأة أصبح ابنها هو البائع في المزاد.

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