سر ظهور محمد صلاح في كليب راندا حافظ

المطربة المصرية راندا حافظ (خاص لـ بوابة الوسط)

نشرت الشركة المنتجة لفيديو كليب المطربة المصرية راندا حافظ «نور الشمس» برومو تشويقي للأغنية المقرر طرحها قريبًا، وتظهر راندا ممسكة بصورة محمد صلاح على قلادة تمسكها بيدها، وتفاعل الجمهور على شبكات التواصل الاجتماعي على سر ظهور نجم المنتخب المصري.

وكشفت راندا عبر حسابها الشخصي على «تويتر» تفاصيل أغنية «نور الشمس» وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز مهندس صوت محمد صقر.

وتعاونت راندا في ألبومها الجديد مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أمير طعيمة ونور عبد الله وأحمد الجندي وعصام حسني وإيهاب عبد الواحد ومحمد النادي ومدين وأحمد صلاح حسني وسامر أبو طالب ومصطفى الشعيبي وإسلام زكي وخالد عز ونادر حمدي ووسام عبد المنعم وأحمد إبراهيم‫.