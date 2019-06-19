فنانون ليبيون يشاركون في تأسيس أيام قرطاج لـ«مسرح الشارع»

فرقة قارب العربية لمسرح الشارع. (الوسط)

شارك عدد من الفنانين الليبيين في تأسيس مهرجان أيام قرطاج لـ«المونودراما ومسرح الشارع» بجمهورية تونس.

وقال الفنان الليبي أحمد المطردي لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «الفكرة انطلقت من ليبيا من خلال الفنان وسيم بورويص وجرى اعتمادها عربيا وستبدأ الفرقة جولاتها لكافة انحاء العالم العربي».

وأضاف: «أول عرض بالمهرجان مع فرقة قارب العربية لمسرح الشارع بمسرحية (مطبرة) للكاتب العراقي سعد هدابي وإخراج مهدي قاصدي من الجزائر».

وتابع قائلاً: «كان من المفترض أن يخرج العمل المخرج سجاد الجوذري لكن لعدم تلقيه التأشيرة تم تكليف مهدي القاصدي».

ولفت الفنان أحمد المطردي إلى أنه «مثل دولة ليبيا هو والفنان وسيم بورويص بفرقة الركح الدولي في عرض المونودراما الذي داخل المسابقة الرسميه وفرقة قارب العربية التي تشارك في قسم مسرح الشارع وهو أيام قرطاج لمسرح الشارع».

ونوه المطردي إلى أن «فرقة قارب تعتبر الفرقة الأولي من نوعها لمسرح الشارع حيث تعتبر انطلاقة ليس لها نظير».

وأشار المطردي إلى أن المهرجات تشارك فيه فرق مسرحية من سعودية وموريتانيا والعراق وتونس ومصر والأردن وإسبانيا والسودان وفرنسا وكندا وبلجيكا والجزائر والمغرب والكويت.