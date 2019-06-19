ختام ورشة المحاضر الهوليودي دوڤ سيمنز بالقاهرة

المحاضر الهوليوودي دوف سيمنز مع الفنانة سماح أنور (أرشيفية: الإنترنت)

اختتم المحاضر الهوليودي، دوڤ سيمنز، الثلاثاء الورشة السينمائية بالقاهرة والتي استمرت على مدار أسبوعين بواقع 8 ساعات يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، حيث قدم فيها سيمنز محاضرات مكثفة عن كيفية صناعة الفيلم، وذلك بحضور عدد كبير من الدارسين تقدمهم نجوم الفن منهم داليا البحيري وأحمد زاهر وجميلة عوض والسيناريست أيمن سلامة ولقاء سويدان وميس حمدان وطارق الإبياري والمخرج محمود كامل والمخرج عادل عوض.

وتعد زيارة المحاضر والمنتج العالمي دوڤ سيمنز مصر هي الأولى، حيث يقدم ورشة سينمائية تابعة لمعهد هوليوود للفيلم في لوس أنجليس، التي أسسها سيمنز العام 1998، والخاصة بصناعة وبيع وتسويق الفيلم في هوليوود والعالم.

وقدم سيمنز عقب انتهاء الورشة كتابًا يضم جميع أرقام شركات التوزيع والمخرجين والممثلين والمؤلفين ومواقع التصوير وتأجير المعدات في هوليود وأيضًا في مصر، مع شهادات معتمدة من معهد هوليود للفيلم بأميركا.

الورشة من تنظيم «ستوديو پرودكشنز مصر» للفنانة سماح أنور، ومخصصة لصناع الفيلم من المحترفين والهواة والذين يرغبون في عمل أفلام احترافية جماهيرية.