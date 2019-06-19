سرقة تمثال لمارلين مونرو في هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 11:18 صباحا
العمل الفني «لايديز أوف هوليوود غازيبو» الذي يقبع فوقه تمثال مارلين مونرو في هوليوود (أ ف ب)

سرق تمثال لمارلين مونرو بفستان أبيض موضوع فوق عمل فني في رصيف الفن في هوليوود، وفتحت شرطة لوس أنجليس تحقيقًا ورفعت البصمات وأجرت مسحًا للمنطقة بهدف استعادة هذه المنحوتة البرونزية.

وهذا التمثال الذي يجسد الممثلة الأسطورية في مشهد من فيلمها الشهير «ذي سيفن يير إتش» موضوع فوق عمل فني بعنوان «لايديز أوف هوليوود غازيبو» وهو عبارة عن أربع منحوتات لأربع نساء هن ماي ويست ودوروثي داندريدج وآنا ماي وونغ

ودولوريس ديل ريو، كان لديهن تأثير كبير على أوساط السينما في هوليوود، وفق «فرانس برس».

وقالت السلطات إن شاهدًا رأى رجلًا يتسلق الهيكل الذي يشبه برج إيفل والموضوع عليه التمثال واستخدم منشارًا لنزعه.

وأوضحت الشرطة أن المحققين رفعوا بعض البصمات من مكان الحادث لكنهم لم يوقفوا أحدًا إلى حد الآن.

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