صدور ألبوم لمايلز ديفيس بعد 28 عامًا من وفاته

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 10:32 صباحا
مايلز ديفيس خلال مهرجان نيس للجاز، 18 يوليو 1985 (أ ف ب)

أعلنت شركة «وارنر» للإنتاج أن أسطوانة بعنوان «رابرباند» تضم سبع مقطوعات غير منشورة من قبل لأسطورة الجاز الراحل مايلز ديفيس مسجلة العام 1985، ستصدر في السادس من سبتمبر.

في منتصف الثمانينات كان مايلز ديفيس غزير الإنتاج ويصدر أسطوانة تلو الأخرى. وخلال تلك الفترة غادر عازف البوق فجأة شركة «كولومبيا» العام 1985 ليتعاقد مع «وارنر». وكان قد أمضى 30 عامًا مع الأولى، وفق «فرانس برس». 

وفي أكتوبر من السنة نفسها باشر تسجيل أسطوانة بنية إعطاء وجهة جديدة لموسيقاه مع انفتاح على موسيقى السول وإمكانية دعوة آل جارو وشاكا كان للمساهمة فيها.

لكن مايلز ديفيس تخلى عن المشروع لصالح آخر هو «توتو» الذي جعل منه نجمًا عالميًا في مجال موسيقى البوب.

وبقيت مقطوعات «رابرباند» تاليًا غير منشورة مدة ثلاثين سنة تقريبًا.

وتوفي مايلز ديفيس في سبتمبر 1991.

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