فرنسا تقلد إلتون جون في عيد الموسيقى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 03:25 مساء
إلتون جون خلال حفلة في أمستردام (أ ف ب)

يقلد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في يوم عيد الموسيقى في فرنسا، وسام جوقة الشرف للمغني البريطاني إلتون جون «أحد أعظم فناني موسيقى البوب روك منذ السبعينات»، كما جاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه الثلاثاء.

وسيكّرم جون في فناء القصر الرئاسي قبل بدء الاحتفال بعيد الموسيقى الذي ستشارك في إحيائه فرقتا «بريغيت» و«سانت سيستر» والمغنيتان إيريس غولد وبونغو، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأضاف البيان أن المغني البريطاني «فنان موهوب بالعزف على البيانو وعبقري في التلحين ورجل استعراض حقيقي، وهو واحد من أوائل الفنانين المثليين الذين كانت لديهم الشجاعة للكشف عن ذلك والمساهمة في إيصال صوت مجتمع المثليين إلى وسائل الإعلام».

وأوضح قصر الإليزيه أن إيمانويل ماكرون «سيحيي التزام» إلتون جون «كأحد الفنانين الذين يستثمرون في الأعمال الخيرية وينشطون في إطارها، ولا سيما على صعيد مرضى الإيدز».

وسبق لإلتون جون (72 عامًا) أن حاز في فرنسا وسام الفنون والآداب العام 1993، وهو موجود حاليًا في فرنسا كجزء من جولة وداعية تستمر ثلاث سنوات.

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