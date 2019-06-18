«أفنغرز: إند غيم» يهيمن على جوائز إم تي في

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 02:37 مساء
«أفنغرز: إند غيم» يهيمن على جوائز إم تي في (أرشيفية:انترنت)

خرج فيلم الأبطال الخارقين « أفنغرز: إند غيم» بنصيب الأسد من جوائز «إم تي في» السينمائية والتلفزيونية الإثنين.

وفاز الفيلم الناجح الذي أنتجته مارفل وأصبح ثاني أكثر الأفلام السينمائية تحقيقًا للإيرادات على الإطلاق بجائزة أفضل فيلم وأفضل شرير لشخصية ثانوس التي قدمها الممثل جوش برولين، كما فاز بجائزة أفضل بطل لشخصية أيرون مان التي أداها الممثل روبرت داوني غونيور، وفقًا لوكالة رويترز.

وفاز مسلسل «غيم أوف ثرونز» الذي تدور أحداثه في أجواء خيالية في العصور الوسطى بجائزة أفضل عمل تلفزيوني.

وكانت جائزة أفضل فيلم وثائقي من نصيب فيلم «سرفايفينغ آر كيلي» الذي تظهر فيه سبع نساء أمام الكاميرا للحديث عما تصفنه بسنوات من الاعتداءات الجنسية والعاطفية التي تعرضن لها على يد المغني الشهير آر كيلي.

وحصلت إليزابيث موس بطلة مسلسل «ذا هاندميدز تيل» على جائزة أفضل أداء تلفزيوني وهي فئة اقتصر المرشحون فيها على النساء، وتدور أحداث المسلسل الخيالية في المستقبل القريب حيث تفقد المرأة كل حقوقها بما في ذلك حقها في العمل والقراءة.

وفازت الممثلة بري لارسون في فئة أفضل قتال عن أدائها شخصية كابتن مارفل، وفي فئة أفضل قبلة ذهبت الجائزة للممثلين الشابين نواه سنتينيو ولانا كوندور عن فيلم «تو أول ذا بويز آيف لوفد بيفور».

وفاز الممثل والمنتج والمصارع دواين «ذا روك» جونسون بجائزة الجيل تقديرًا لمسيرته التي تشمل أكثر من 30 فيلمًا وعملًا تلفزيونيًا بما في ذلك سلسلة أفلام «ذا فاست آند فيوريوس».

وقال جونسون عند تسلمه الجائزة إن هوليوود لم تكن تدري كيف تتعامل مع رجل مثله فارع الطول ومفتول العضلات وابن لرجل أسود وامرأة من جزيرة ساموا، مضيفًا «لذلك قررت أنني لن أتكيف مع هوليوود لكن هوليوود هي التي ستضطر للتكيف معي».

وقدمت المغنية الصاعدة ليزو أول أداء لها خلال حفل لتوزيع الجوائز وأدت أغنيتها الناجحة «جوس» التي تتحدث عن قيم تقدير الذات والاعتداد بالنفس.

وحصلت الممثلة جادا بينكت-سميث بطلة فيلم «غيرلز تريب» على جائزة تريل بليزر السنوية تكريمًا لمسيرتها الفنية حيث عملت كمؤلفة ومصممة أزياء وناشطة لحقوق المرأة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
النائب حمودة سيالة: «اجتماع طرابلس» يلغي بالإجماع منصب القائد العام للجيش
ليبيا
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات
ليبيا
تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%
ليبيا
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار
ليبيا
«أملاك طبرق» تقرر إعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس بينها 24 هكتارا مشغولة من رئيس ...
ليبيا
ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يطارد أحجارًا قمرية إحداها اختفت في ليبيا