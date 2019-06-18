الفنان أيمن الهوني يستأنف حفلاته الجمعة المقبل في هون

يحي الفنان أيمن الهوني يوم الجمعة المقبل حفلا في مدينة هون بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى.

وقال الفنان أيمن الهوني لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «اعتبر هذا اليوم انطلاقة لي من جديد لإحياء الحفلات التي انقطعت عليها منذ فترة وكذلك لإحياء ذكرى مناسبة هذا اليوم».

وأضاف: «اخر حفلة قدمتها كانت منذ ست سنوات وسأقوم بتقديم العديد من الأغاني الجديدة العاطفية وذلك بث روح الامل والحب بين الجميع».

وتابع قائلاً: «ومن الأغاني الجديدة ضحكة حبيبي، ايش السر، شمس الصبح، سألتك، وين يا زمان احلامي، انتِ وبس، هدي هدي، عذرك ليش».

وأشار الهوني إلى عزمه إقامة العديد من «الحفلات خاصة في الأماكن المنكوبة منها غات وكذلك يسعى إلى إقامة حفل في بنغازي امام فندق تبستي وتكون الحفل مجانية للعامة ويتم تقديم التبرعات العينية للأيتام وغيرهم»

يذكر أن تاريخ الاحتفال بعيد الموسيقى العالمي يعود إلى 21 يونيو 1982 عندما أطلقت وزارة الثقافة الفرنسية هذه المبادرة تحت شعار «اعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي»، واستقطبت هذه المبادرة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواة وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية بينما بدأت البلدان العربية المشاركة في هذا الاحتفال منذ ما يقرب من 16 عاما.