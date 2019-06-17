حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل الحشاني

ابن النادي الاهلي الوفي

في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة عشر عامًا رحل عنا عبد الجليل الحشاني، أحد عمالقة كرة القدم الليبية، الذي وُلد في بنغازي سنة 1948 وزاول اللعبة مبكرًا بمدرسة توريلي، ثم التحق بأشبال النادي الأهلي العام 1962. اهتم به حارس المرمى القدير عبد العالي العقيلي الذي عندما تولى تدريب فرق الأهلي، أشركه مع الفريق الأول في أول مباراة رسمية العام 1965مع فريق النجمة، لتستمر مشاركته مع فريق الأهلي العريق. في العام 1968 تولى المدرب المدرب الإنجليزي (طومسون) تدريب فريق الأهلي. وفي تلك السنة زار فريق الزمالك المصري بنغازي لإجراء مباراتين وديتين مع الأهلي والهلال. سنحت فرصته عندما أشركه المدرب طومسون كلاعب أساسي في فريقه ضد الزمالك. انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف لصفر سجله الحشاني بعد مباراة ممتازة ومنها لمع اسمه، ليصبح لاعبًا له بصمة في تاريخ الكرة الليبية.

ظل المنقذ وقت الأزمات، إلى أن اعتزل سنة 1985 ليتألق في مجال التدريب، بنجاحه في تدريب الأهلي، ثم فريق الهلال فيما بعد. لم يعتمد على موهبته في التدريب بل طورها بدراسة متخصصة، في ألمانيا والقاهرة، فنجح كمدرب مثلما نجح كلاعب استثمر قدرته الفائقة في التحكم بالكرة والمراوغة ودقة التمرير وتسجيل الأهداف الصعبة، وفوق ذلك إخلاصه لناديه، الذي احتاجه ذات مرة للمشاركة في مباراة حاسمة، وسط امتحاناته الجامعية، فلم يتردد بل كان سببًا في نيل البطولة من فريق أهلي طرابلس موسم 70-71.

يشار إلى أنه لم يعاقب بأية بطاقة؛ لا صفراء ولا حمراء طوال مسيرته الكروية. ونال مع فريقه شرف الحصول على ثلاث بطولات ليبية، مواسم: 69-70و 71-72و 74-75، ناهيك بطولات تحققت بعدما أصبح مدربًا لفريقه.

رحم الله الفنان عبد الجليل الحشاني الذي يحلو له ولنا أن نناديه بـ(أشريح).

الحشانس وهدف

جووول

مسيرة الحشاني في صور

قدرته الفائقة في التحكم في الكرة

الاهتمام المتواصل بالمواهب

الحشاني واهتمامه بالمواهب

الحشاني في بداياته

ومصطفي عبد الجليل رئيس فريق الاخضر

الجشاني لاعب ومدرب

مع طلوبه شده

هروب من بين لاعبي الفريق الخصم

والد وولدة الجشاني

الحشاني ونفسية مرتفعة من بعد مرضه

اجمد بن صويد رئيس فريق الاهلي ورئيس فريق الزمالك