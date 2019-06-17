«من إن بلاك» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 11:26 صباحا
كريس همسوورث و تيسا تومسون في نيويورك، 11 يونيو 2019 (أ ف ب)

تصدر فيلم «من إن بلاك: إنترناشونال» شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه خيب توقعات «سوني» بحصده فقط 28.5 مليون دولار، بحسب ما ذكرت شركة «إكزيبتر ريليشنز» المتخصصة.

وفي الجزء الرابع من هذه السلسلة، حل كريس همسوورث وتيسا تومسون مكان ويل سميث وتومي لي جونز. ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا ليام نيسن وإيما تومسون، وفق «فرانس برس».

واستقبل النقاد الفيلم بفتور عمومًا، فيما أثنوا على التفاعل بين البطلين، إلا أن الفيلم الذي صوِّر في خمس دول، يسجل أداءً أفضل في الخارج مع 73 مليون دولار حتى الآن.

وأتى في المرتبة الثانية فيلم الرسوم المتحركة «ذي سيكريت لايف أوف بيتس 2» الذي كان متصدرًا الأسبوع الماضي. وحقق الفيلم وهو من إنتاج استوديوهات «يونيفرسال» 23.8 مليون دولار.

وأعار كيفن هارت وتيفاني هاديش وباتون أوزوالت أصواتهم لشخصيات الفيلم الذي يتمحور على طريقة تصرف الحيوانات المنزلية عندما يغادر أصحابها المنزل.

وحافظ «علاء الدين» من إنتاج «ديزني» على المرتبة الثالثة للأسبوع الثاني على التوالي، حاصدًا 16.7 مليون دولار. وهو من إخراج غاي ريتشي وبطولة ويل سميث في دور الجني.

وتراجع «إكس - من: دارك فينيكس» مرتبين ليستقر في المركز الرابع محققًا إيرادات قدرها تسعة ملايين دولار. ويرجح أن يكون هذا الجزء الأخير من هذه السلسلة. وكلف الفيلم 200 مليون دولار. وهو من بطولة جيمس ماكافوي وصوفي ترنر وجنيفر لورنس ومايكل فاسبندر وجيسيكا تشاستاين.

وأتى في المرتبة الخامسة فيلم «روكيتمان» وهو من إنتاج «باراماونت» حول حياة المغني البريطاني إلتون جون. وحصد العمل 8.8 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في تصنيف أفضل عشرة أعمال:
6- «شافت» (8.3 ملايين).

7- «غودزيلا: كينغ أوف ذي منسترز» (8.1 ملايين).

8- «جون ويك: تشابتر 3 بارابيلوم» (6.1 ملايين).

9- «لايت نايت» (5.1 ملايين).

10- «ما» (3.6 ملايين).

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