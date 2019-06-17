القاهرة تحتفي بـ«بورتريهات» أحمد الفيتوري

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع المصري، في السابعة من مساء الثلاثاء، ندوة نقدية لمناقشة كتاب «بورتريهات» للروائي الليبي أحمد الفيتوري، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوحدوي التقدمي بالقاهرة.

يناقش الكتاب الناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، ويدير الندوة الشاعر عاطف عبدالعزيز.

وصدر كتاب «بورتريهات» عن مؤسسة ميادين للطباعة والنشر، ويتألف من نحو 300 صفحة من القطع المتوسط، ويضم مجموعة من المقالات التي صاغها الكاتب أحمد الفيتوري عن نحو أربعين شخصية ليبية وعربية وعالمية تماست معه بطريقة أو بأخرى.

الفيتوري روائي وكاتب ليبي، وله عدد من الروايات والدواوين الشعرية والدراسات النقدية والمقالات المنشورة في صحف ومجلات متنوعة، في عدد من البلاد العربية.