القاهرة تحتفي بـ«بورتريهات» أحمد الفيتوري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 10:23 صباحا

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع المصري، في السابعة من مساء الثلاثاء، ندوة نقدية لمناقشة كتاب «بورتريهات» للروائي الليبي أحمد الفيتوري، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوحدوي التقدمي بالقاهرة.

يناقش الكتاب الناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، ويدير الندوة الشاعر عاطف عبدالعزيز.

وصدر كتاب «بورتريهات» عن مؤسسة ميادين للطباعة والنشر، ويتألف من نحو 300 صفحة من القطع المتوسط، ويضم مجموعة من المقالات التي صاغها الكاتب أحمد الفيتوري عن نحو أربعين شخصية ليبية وعربية وعالمية تماست معه بطريقة أو بأخرى.

الفيتوري روائي وكاتب ليبي، وله عدد من الروايات والدواوين الشعرية والدراسات النقدية والمقالات المنشورة في صحف ومجلات متنوعة، في عدد من البلاد العربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار
ليبيا
«أملاك طبرق» تقرر إعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس بينها 24 هكتارا مشغولة من رئيس ...
ليبيا
ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019
ليبيا
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ارتداء الشبشب أثناء القيادة