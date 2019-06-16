حصة الإماراتية تطلق دويتو «جيتهم بالحب» مع سعود مجيدي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 01:17 مساء
حصة الإماراتية وسعود مجيدي (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة حصة الإماراتية أغنية جديدة بشكل «دويتو» حملت عنوان «جيتهم بالحب» شاركها فيها سعود مجيدي، الذي قام بعملية التوزيع أيضًا مع بدر حديد، بعد أن لحنها الملحن بسام يوسف، من كلمات الشاعر العماني يعرب عبد الحميد، وتحت إشراف الملحن خطاف.

وطُـرحت الأغنية عبر قناة الفنانة الإماراتية على «يوتيوب» إلى جانب توزيع الأغنية على الإذاعات الخليجية والعربية.

وأحيت حصة حفلًا غنائيًّا لمناسبة عيد الفطر في مملكة البحرين ضمن مهرجان «حفلات العيد الغنائية» في الحديقة المائية الكبيرة، وقدمت مجموعة من أهم أغنياتها، وأغنيات أخرى اختارتها من أرشيف الأغنية الخليجية التي أعدتها برفقة فرقتها الموسيقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل سيف النصر
ثقافة وفن
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف طبي.. القهوة قادرة على معالجة مصابين بخلل حركي نادر