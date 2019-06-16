حصة الإماراتية تطلق دويتو «جيتهم بالحب» مع سعود مجيدي

حصة الإماراتية وسعود مجيدي (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة حصة الإماراتية أغنية جديدة بشكل «دويتو» حملت عنوان «جيتهم بالحب» شاركها فيها سعود مجيدي، الذي قام بعملية التوزيع أيضًا مع بدر حديد، بعد أن لحنها الملحن بسام يوسف، من كلمات الشاعر العماني يعرب عبد الحميد، وتحت إشراف الملحن خطاف.

وطُـرحت الأغنية عبر قناة الفنانة الإماراتية على «يوتيوب» إلى جانب توزيع الأغنية على الإذاعات الخليجية والعربية.

وأحيت حصة حفلًا غنائيًّا لمناسبة عيد الفطر في مملكة البحرين ضمن مهرجان «حفلات العيد الغنائية» في الحديقة المائية الكبيرة، وقدمت مجموعة من أهم أغنياتها، وأغنيات أخرى اختارتها من أرشيف الأغنية الخليجية التي أعدتها برفقة فرقتها الموسيقية.