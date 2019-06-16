مصر تعلن موعد افتتاح المتحف الكبير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 11:11 صباحا
مصر تعلن موعد افتتاح المتحف الكبير (أرشيفية:أنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، السبت، موعدًا جديدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير أمام الزوار.

وقال المستشار نادر سعد، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تفقد السبت المتحف المصري الكبير واطلع على التقدم المحرز في عملية تجهيزه، و من المقرر افتتاحه في نهاية 2020، وفق جريدة «الشروق».

وتسابق مصر الزمن للانتهاء من المشروع الضخم، الذي وُضع حجر الأساس له العام 2002، أي قبل نحو 17 عامًا،وسبق للسلطات المصرية أن أعلنت افتتاح المتحف في بداية العام 2019 الجاري، قبل أن تقرر التأجيل إلى العام المقبل.

وقالت تقارير إعلامية إن المتحف الكبير، الذي يقع في محيط منطقة الأهرامات، سيضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، من مختلف العصور.
 

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