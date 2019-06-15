أكبر معرض لبيكاسو يقام في هذه المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 12:42 مساء
حارس أمن في إحدى صالات معرض «بيكاسو، ولادة عبقري» في بكين في 14 يونيو 2019 (أ ف ب)

في وقت لاحق من السبت، تدشّن الصين أكبر معرض عن الرسام الإسباني الشهير بيكاسو تحت عنوان «ولادة عبقري».

ويجمع في بكين هذا المعرض أفضل ما يقدّمه المتحف الوطني لبيكاسو في باريس، بحسب ما قال مدير المتحف لوران لو بون، حسب «فرانس برس».

وهو يضمّ أكثر من 100 عمل، من لوحات ورسومات ومنحوتات محاطة بصور كبيرة لبيكاسو في شبابه في برشلونة أو باريس.

ونقل المتحف الباريسي هذه القطع في سبع طائرات مختلفة، وفق شروط شركات التأمين. وتتخطى القيمة الإجمالية للتأمين 800 مليون يورو.

ونظّم أول معرض عن بيكاسو في الصين سنة 1983 لمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران بكين. وعرض وقتها 33 عملا لا غير من توقيع مبتكر الفنّ الحديث.

أما هذه المرة، فيركّز المعرض على السنوات الثلاثين الأولى من نتاج الفنان بهدف إبراز عبقرية بيكاسو (1881-1973).

وقال لو بون «كان الرهان يقضي بعرض التحف الرئيسية التي نادرًا ما تخرج من متاحفها... وإبراز في الوقت عينه المواهب المتعددة لبيكاسو».

ويسلّط المعرض الضوء خصوصًا على ما يعرف بـ «الحقبة الزرقاء» (1901-1904) التي كان الفنان الكاتالاني يولي فيها أهمية كبيرة للبؤساء والمومسات، بحسب ما أفادت مفوّضة المعرض إميليا فيليبو خلال مؤتمر صحفي.

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