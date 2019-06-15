مطالب بوقف عرض أول مسلسل عربي من إنتاج «نتفليكس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 10:06 صباحا
شعار نتفليكس (أ ف ب)

تواجه شبكة «نتفليكس» لخدمة البث التدفقي أزمة، بعدما طلبت الأردن وقف بث أول مسلسل عربي من إنتاج الشبكة.

وطلب مدعي عام عمّان من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، الخميس، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث أول مسلسل عربي صُوّر في الأردن من إنتاج «نتفليكس» الأميركية، لتضمنه «مقاطع إباحية»، وفق «فرانس برس».

وقال مصدر قضائي إن «مدعي عام عمّان أوعز لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، لوقف بث ونشر مسلسل جن لما يتضمنه من مقاطع إباحية مخالفة للقانون وللأخلاق والآداب العامة».

وعرضت «نتفليكس» الخميس الحلقة الأولى من المسلسل، والتي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الأردنيين، الذين استاء معظمهم من «مشاهد إباحية وألفاظ نابية» في أول إنتاج أصلي باللغة العربية للشركة، صور في الأردن.

والمسلسل تشويقي خيالي يروي قصة إطلاق مجموعة من المراهقين سراح جن، خلال رحلة مدرسية إلى مدينة البتراء الأثرية جنوب المملكة.

وأصدرت هيئة الإعلام في الأردن من جهتها بياناً أكدت فيه أن «مثل هذا الإنتاج (المسلسل) لا يدخل ضمن صلاحياتها، كاطلاع ورقابة على السيناريو، أو الأمور الفنية والتقنية من حيث الإعداد والإنتاج والتمثيل والإخراج، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ».

وأضافت «وفقًا لما اطلعت عليه من مقتطفات ومشاهد للمسلسل، فإن هذه المشاهد لا تتم إجازتها في حال عرضت على هيئة الإعلام».

لكنها أشارت إلى أنه «طالما أن مثل هذه المشاهد وصلت إلى علم مديرية المتابعة لديها، فإنها ستتابع (الأمر) مع الجهات ذات العلاقة لمنع عرض مثل هذه المشاهد داخل الأردن سواءً مع الهيئة الملكية للأفلام أو مع أي جهة فنية مختصة أخرى».

ومسلسل «جن» من إنتاج الأخوين الأميركيين آلان وراجيف داساني والمخرج والمنتج اللبناني ميرجان بو شعيا، وشاركه في الإخراج الأردني أمين مطالقة، وشارك في التمثيل الأردنيان سلمى ملحس وحمزة عقاب.

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