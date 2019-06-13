زين عوض تطلق أغنية خليجية بتعاون مصري - إماراتي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 12:42 مساء
الفنانة الأردنية زين عوض (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت الفنانة الأردنية زين عوض أنها وصلت إلى اللمسات الأخيرة من مشروع أغنية جديدة باللهجة الخليجية البيضاء، كاشفة عن تعاون يمني - مصري - أردني - إماراتي فيها.

وقالت زين في تصريحات صحفية إن الأغنية الجديدة يشترك فيها زملاء من جنسيات عربية عديدة: «فهي من كلمات شاعر يمني وألحان موسيقي مصري وتوزيع أردني».

وأشارت إلى تعاونها في الأغنية مع «سفير الألحان» فايز السعيد الذي ستسجل الأغنية في استوديوهاته، معربة عن سعادتها لغنائها باللهجة الخليجية.

زين كشفت عن هديتها للجمهور العربي في عيد الفطر وهي عبارة عن أغنية غير مسبوقة لها نطقت فيها باللهجة الشعبية المصرية.

وتم تنفيذ مشروع الأغنية في القاهرة بإشراف عبد العظيم خلاف وإنتاج من شركة «سنتشري ميوزك»، وتم إطلاقها عبر قناة الشركة على «يوتيوب».

وكتب الكلمات إسلام خليل فيما تولى توزيعها زيزو فاروق ووضع ألحانها هاني فاروق.

واعتبرت زين الأغنية بمثابة هدية منها لجمهورها في البلاد العربية، متمنية أن تنال إعجاب الجميع.

وأشارت إلى أنها عبارة عن فاصل جرأة نفذته لكونها قدمتها باللهجة المصرية الشعبية ولأول مرة.

وتدخل زين عوض مرحلة البروفات والتدريبات استعدادًا للمشاركة في مهرجان «جرش» بالأردن إلى جانب الفنان العربي لطفي بوشناق.

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