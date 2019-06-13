أمسية فكرية تضمن حملة «التراث للجميع»

أمسية فكرية تضمن حملة «التراث للجميع» (فيسبوك)

نظمت مصلحة الآثار الليبية، الأربعاء، ضمن حملة «التراث للجميع» للتوعية والتعريف بأهمية الآثار والتراث الثقافي الليبي، أمسية فكرية بمتحف القيقب «قلعة أجابيس».

شارك في الأمسية مجموعة من الشباب تبادلوا فيها الأفكار حول حماية الآثار والتراث الثقافي، كما شارك في الأمسية خبير الآثار سعيد بالحسن، الذي قدم معلومات حول المحافظة على الآثار والتعريف بشكل أكبر لأهداف الحملة، وفقًا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية.

وتم توزيع مطبوعات للحملة واختيار 8 متطوعين، وتكريم أقدم الموظفين بالمتحف كما تم تكريم كل من سلم قطعًا أثرية للمتحف.

أمسية فكرية تضمن حملة «التراث للجميع» (فيسبوك)

أمسية فكرية تضمن حملة «التراث للجميع» (فيسبوك)