توت غنخ آمون في محطة قطارات في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 10:58 صباحا
تمثال للإله آمون معروض في معرض "توت عنخ آمون: كنز الفرعون" في باريس (أ ف ب)

في محطة «غار دو نور» للقطارات في باريس ستتاح لملايين المستخدمين اليوميين للسكك الحديد الفرنسية اكتشاف كنز توت غنخ آمون بفضل صور عملاقة لقطع يتضمنها المعرض الناجح حول الفرعون المصري في مكان قريب.

ويعتبر هذا المعرض الأهم في باريس هذا العام مع 150 قطعة مأخوذة من متحف القاهرة وعثرعليها في قبر الفرعون الشاب في العام 1922، وبيعت أكثر من 800 ألف بطاقة دخول منذ افتتاح المعرض في 23 مارس، وفقًا لوكالة فرانس برس.

لكن ينبغي الحجز مسبقًا لهذه الزيارات لتجنب الوقوف في طوابير طويلة، فأتت فكرة عرض صور مكبرة للقطع الرئيسية المعروضة في قاعة «غراند هال» في لا فيليت وسيتواصل هذا المعرض في «غار دون نور» التي تنطلق منها قطارات «تاليس» السريعة باتجاه بلجيكا وألمانيا وهولندا و«يوروستار» باتجاه لندن، حتى منتصف أغسطس.

وقال سيلفان بايي مدير الشؤون الثقافية في هيئة «غار إي كونكسيون» التابعة للسكك الحديد، «المؤسسات الثقافية تأتي إلينا وتنهال علينا الطلبات الكثيرة لأن دورنا كطرف أساسي في الفضاء الفرنسي العام معترف به».

ويلجأ إلى هذه الهيئة على سبيل المثال مهرجان أنغوليم للقصص المصورة ومركز بومبيدو ولقاءات آرل المصورة والكثير من الأطراف الناشطة في المجال الثقافي، ففي منتصف يوليو، ستعرض في محطة قطارات في ستراسبورغ رسومات نحو 12 امرأة سورية لاجئة في إطار معرض يقام مع برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي.

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